تأجيل مباراة الشرطة العراقي والأهلي السعودي بسبب كورونا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الشرطة العراقي وأهلي جدة السعودي، في بطولة دوري أبطال آسيا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وكان مقررا أن يحل الشرطة ضيفا على الأهلي، الإثنين المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي تأجيل مباراة الأهلي مع الشرطة، والهلال السعودي مع باختاكور الأوزبكي (الثلاثاء)، إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

يذكر أن الأهلي السعودي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على الوحدة الإماراتي في المركز الثاني، فيما يقتسم الشرطة واستقلال الإيراني المركز الأخير بنقطة واحدة لكل منهما.