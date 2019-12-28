تأجيل كرنفال يوم المثقف العربي في ميسان الى اشعار اخر

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن رئيس مؤتمر يوم المثقف العربي، محمد رشيد، السبت،عن تأجيل انعقاد مؤتمر المثقف العربي المزمع عقدة في محافظة ميسان.

وقال رشيد لـ(المستقلة) “نعلن اليوم عن تأجيلنا كرنفال (يوم المثقف العربي الأول) إلى موعد قادم احتراما لدماء الشهداء التي سالت ولاتزال تسيل من أجل الحرية” ،موضحا بأن هذا اليوم تم اختياره ضمن توصيات ( مؤتمر القمة الثقافي العربي ) الذي انعقد يوم ٢٧ /١٢ / ٢٠١٨ في مدينة العمارة.

واشار رشيد الى ان المؤتمر كان مقررا ان يعقد بحضور عدد من المثقفين العرب، والمغتربين في الدول الاوربية اضافة الى عدد كبير من المثقفين العراقيين من معظم المحافظات لمناقشة واقع الثقافة ،عبر ابحاث تتناول هذا الجانب،اضافة الى العديد من الدراسات التي تدعو إلى إعادة بث الحياة في الواقع الثقافي في العراق”

ونوه الى ان “المؤتمر قد حقق نجاحا باهرا في نسخة العام الماضي لتنوع الأبحاث ونتيجة الحضور المميز للمثقفين”

وتمنى رشيد “ان يعم السلام في بلد الثقافة والأدباء والمثقفين حتى ينهض المثقف ويأخذ دورة في بناء بلده الذي هو بحاجة إلى مثقفين أكثر من حاجته للسياسين” .