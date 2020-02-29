تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل 5 مباريات بالدوري المحلي، من بينها قمة يوفنتوس وإنتر ميلان، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل.

وقال الاتحاد في بيان رسمي إنه تقرر تأجيل 5 مباريات من الجولة 26 بالدوري الإيطالي، وهي يوفنتوس ضد إنتر ميلان، وبارما أمام سبال، وميلان ضد جنوى، وساسولو أمام بريشيا، وأودينيزي ضد فيورنتينا.

وكان الاتحاد الإيطالي قد قرر إقامة هذه المباريات بدون جمهور في وقت سابق، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أن يستقر على تأجيلها.

ومن المقرر أن تقام هذه المباريات يوم 13 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد السابق لنهائي كأس إيطاليا، الذي تم تأجيله إلى يوم 20 من الشهر ذاته.