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تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا

Juventus' Argentinian forward Gonzalo Higuain (C) shoots to score during the Italian Serie A football match Inter vs Juventus on October 6, 2019 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

تأجيل قمة يوفنتوس وإنتر ميلان بسبب كورونا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تأجيل 5 مباريات بالدوري المحلي، من بينها قمة يوفنتوس وإنتر ميلان، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا القاتل. 

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وقال الاتحاد في بيان رسمي إنه تقرر تأجيل 5 مباريات من الجولة 26 بالدوري الإيطالي، وهي يوفنتوس ضد إنتر ميلان، وبارما أمام سبال، وميلان ضد جنوى، وساسولو أمام بريشيا، وأودينيزي ضد فيورنتينا.

وكان الاتحاد الإيطالي قد قرر إقامة هذه المباريات بدون جمهور في وقت سابق، بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أن يستقر على تأجيلها.

ومن المقرر أن تقام هذه المباريات يوم 13 مايو/أيار المقبل، وهو الموعد السابق لنهائي كأس إيطاليا، الذي تم تأجيله إلى يوم 20 من الشهر ذاته.

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