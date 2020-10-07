تأجيل عرض فيلم “باتمان” الجديد إلى عام 2022

المستقلة.. أعلنت شركة “وارنر براذرز” الأمريكية للإنتاج السينمائي قرارها بتأجيل طرح فيلم “ذا باتمان ” الجديد في دور العرض السينمائية حول العالم.

والفيلم ،هو الجزء الجديد من سلسلة أفلام “باتمان” الذي ظهر لأول مرة عبر قصص مصورة في الولايات المتحدة والعالم،ثم تحول من القصص المصورة إلى السينما والتلفزيون.

وبحسب وسائل الإعلام، تأجل طرح “ذا باتمان” إلى 4 مارس/ آذار 2022 بسبب استمرار جائحة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد 19″، بعدما كان من المقرر طرحه في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 .

وكانت شركة “وارنر براذرز” قد أعلنت مؤخراً استئناف تصوير الفيلم في “بريطانيا” المملكة المتحدة ،بعد شفاء أحد أفراد فريق عمله من فيروس “كورونا” المستجد”كوفيد19″.

وذكرت تقارير أن من أصيب في الفيلم هو بطله الممثل، روبرت باتنسون، ولكن لم تؤكد الشركة تلك المعلومة.

وبحسب مجلة “فارايتي” الأمريكية،فقد غيرت شركة “وارنر براذرز” كذلك من موعد طرح الجزء الرابع من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة “ذا ماتريكس” من بطولة كيانو ريفز، ليصبح في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021 بدلاً من الأول من أبريل 2022 .

لكن ظلت شركة “وارنر” عازمة على المضي قدماً بعدم تأجيل طرح وعرض الجزء الثاني من فيلم “واندر وومان” بعنوان: “Wonder Woman 1984”

في دور العرض السينمائية، والمقرر أن يعرض للجمهور في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020، ليصبح حتى تلك اللحظة هو فيلم الأبطال الخارقين الوحيد الذي لم يؤجل طرحه من العام الحالي .

واستأنفت ما يقرب من 70% من دور السينما الأمريكية العمل منذ شهر مارس/ آذار، باستثناء أماكن في نيويورك ولوس أنجلوس، ولكن مع انخفاض مبيعات التذاكر عن المتوقع، تواجه العديد من المواقع إمكانية الاضطرار إلى الإغلاق مرة أخرى، وبالفعل، أعلنت شركة “سينوورولد” التي تمتلك سلسلة دور السينما “ريغال” عن خططها لإغلاق دور العرض التابعة لها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ومازال العدد الأكبر من دور العرض السينمائية مغلقة حتى إشعار آخر في معظم دول العالم،وبعض الدول الأوروبية كبريطانيا تحاول تنشيط قطاع السينما عبر افتتاح دور سينما للسيارات التي تطبق التباعد الإجتماعي،حيث يشاهد الجميع الأفلام وهم داخل سياراتهم مع مأكولاتهم الخاصة دون الإختلاط بالآخرين للوقاية من فيروس كورونا.