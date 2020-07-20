تأجيل زيارة الكاظمي إلى السعودية لحين خروج الملك سلمان من المستشفى

اعلن وزير الخارجية السعودي، صباح الإثنين، تأجيل زيارة مقررة لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرياض، لحين خروج الملك سلمان من المستشفى.

وقال وزير الخارجية فيصل بن فرحان: “تقدر المملكة لاختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى”.

ودخل العاهل السعودي الملك سلمان اليوم الاثنين مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات حسب بيان أصدره الديوان الملكي.