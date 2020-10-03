تأجيل دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف للشهر المقبل

المستقلة/ منى شعلان/ قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، ويطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه ، عن الأضرار المادية والأدبية، بعد نشره صورة من داخل كابينة الطائرة يقودها الطيار المتضرر ، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج لكليب غنائي “مش بتفتش في المطار”، الأمر الذي أدي إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

يذكر أن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوى، ضد الفنان محمد رمضان، والطيار أشرف أبو اليسر، “كابتن” طائرة شركة سمارت للطيران لإحالتهم للتحقيق.

واتهم البلاغ المقيد برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما يعرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطًا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني.

وقام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر في أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.