تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة علاوي الى الاحد

(المستقلة)… كشف مصدر برلماني عن تاجيل جلسة البرلمان المتعلقة بتشكيل الحكومة الى الاحد المقبل ، فيما كشف ان عددا من الكتل غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان هذه الكتل رفضت التشكيلة الوزارية.

وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم الخميس ان ” تاجيل الجلسة ياتي لعدم وصول السير الذاتية للوزراء الى هيأة رئاسة البرلمان بشكل رسمي” .

وبين ان ” رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه بتاجيل الجلسة لحين اكتمال وصول اسماء الوزراء وسيرهم ليتم دراستها من قبل هياة رئاسة البرلمان والنواب” .

وتابع المصدر ان “عددا من الكتل غير مقتنعة بالبرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، فيما اشار الى ان هذه الكتل رفضت التشكيلة الوزارية” .

وقال انه “بالتوازي مع حوارات رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي مع بعض الكتل، عقدت كتل أخرى اجتماعات فيما بينها، واتفق بعضها على رفض تشكيلة علاوي الوزارية”، لافتا الى ان “هذه الكتل شددت على أهمية توفر حكومة توافقية”.

وأكد المصدر أن “الكتل لم تقتنع بالبرنامج الحكومي ولا آلية اختيار الوزراء”، مشيراً إلى أن “لحدى الكتل تراجعت عن موقفها الداعم لحكومة علاوي واعتبرت التشكيلة الوزارية غير مستقلة وعلى خلاف ما تعهد به رئيس الوزراء المكلف”. (النهاية)