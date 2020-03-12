تأجيل تصفيات كاس العالم

المستقلة /اعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، الخميس ، عن تأجيل كافة المباريات المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي كانت مقررة في آذار الجاري بسبب تفشي فايروس كورونا.

ولم يكشف الفيفا فى بيانه عن الموعد الجديد لإقامة الجولتين الأولى والثانية لتصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، قد طالب فى بيان رسمى، الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” بتأجيل المباريات.

جاء بيان إتحاد أمريكا الجنوبية، بسبب تخوف منتخبات القارة من عدم تمكنها بالاعتماد على لاعبيها المحترفين في أوروبا خاصة الدول التى تعانى من مستوى مرتفع من العدوى كإيطاليا.

وكان من المفترض أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتي ستقام بقطر 2022 فى 26 مارس الجارى بمشاركة عشر منتخبات على أن تقام التصفيات على مدار 18 جولة.

في الوقت نفسه، لم يكشف “كونميبول” مصير بطولة كوبا أمريكا المقرر إقامته في الأرجنتين وكولمبيا بين 12 يونيو والتى 12 من يوليو خلال العام الجاري.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا، سبق وأن أعلن بالاتفاق مع الاتحاد الأسيوى على تأجيل مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023 والتى كانت من المقرر أن تقام في مارس ويونيو المقبلين.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا تسبب في تأجيل عدد من المسابقات الرياضية حول العالم خوفاً من إنتشاره بشكل كبير.