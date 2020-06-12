تأجيل امتحانات المدارس المتوسطة والاعدادية في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت محافظة كربلاء ، عن تأجيل امتحانات مدارس المتوسطة والاعدادية المزمع إقامتها في الرابع عشر من الشهر الحالي ، بعد قرار خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” تقرر تأجيل امتحانات مدارس المتوسطة والاعدادية والتي أوجلت بقرار من خلية الازمة المركزية لمكافحة فيروس كورونا في المحافظة الى الرابع من شهر حزيران الحالي “.

وأوضح إن “الامتحانات أجلت لمرتين لأسباب انتشار فيروس كورونا وتزايد الإصابات “. مؤكدا إن “الحكومة المحلية ستنسق مع تربية المحافظة في تحديد موعد الامتحانات “.

يذكر إن “كربلاء سجلت امس الخميس ، 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا مؤكدة مختبريا ، و 5 حالات شفاء ، حسب البيان الوزاري “.