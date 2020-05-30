تأجيل الامتحانات في كربلاء

( المستقلة) / علي النصر الله / .. قررت خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا في كربلاء ، اليوم السبت ، تأجيل الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية في المحافظة للأسبوعين القادمين “.

ويأتي التأجيل بناءً على طلب مدير عام صحة كربلاء ، نظرا لتزايد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة .

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لـــ (المستقلة ) إن “الخلية قررت في اجتماع لها تأجيل امتحانات الدراسة الابتدائية الى إشعار آخر ، وتأجيل الامتحانات الخاصة للصفوف غير المنتهية للمدارس المتوسطة والاعدادية للأسبوعين القادمين “.

وأضاف كما “قررت اللجنة غلق نقاط التفتيش ( السيطرات ) الخارجية ، والطرق النيسمية ، ومنع وقوف العجلات خلف السيطرات لنقل الأشخاص ،كما تم التأكيد على المحال التجارية بضرورة اتباع الارشادات الصحية في توفير القفازات والكمامات والكفوف ، واذا لم يلتزم يتم غلق المحل “.

وأكد الخطابي ” الاستمرار بالقرارات السابقة ، من بينها حركة نقل البضائع والمواد الغذائية ، وتسهيل مهام وحركة القوات الامنية والكوادر الصحية ، والدوائر الخدمية والصحفيين والمصارف والاتصالات ، إضافة للفئات الأخرى “.

ودعا رئيس الخلية ” أصحاب العجلات بوضع حاجز (نايلون) داخل العجلة ومنع الجلوس بقرب السائق ، وبخلافه يتم حجز العجلة “.