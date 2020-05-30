تأجيل الامتحانات التكميلية في ميسان وتعطيل الدوام

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان عن تأجيل الامتحانات التكميلية وتعطيل الدوام في المديرية نتيجة للظروف الصحية الاسثنائية التي تمر بها المحافظة خاصة والعراق عامة .

وقال مدير تربية ميسان رياض مجبل الساعدي لـ(المستقلة) نتيجة الظروف الصحية التي يمر بها العراق عامة وميسان خاصة وحفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة من جائحة (كورونا)وتماشيا مع قرارات خلية السلامة الوطنية تقرر تاجيل الامتحانات التكميلية للصفوف غير المنتهية الى اشعار اخر.

واضاف كما تم تعطيل الدوام الرسمي في مديرية تربية ميسان طيلة ايام الحظر الشامل المعلن من قبل خلية السلامة الوطنية، مشيرا إلى تاجيل الامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين الى اشعار اخر حسب قرارات وزارة التربية الاخير

وتمنى الساعدي أن تنتهي أزمة كورونا وتعود الحياة إلى طبيعتها..