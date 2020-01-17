بيونسيه تطلق مجموعتها من الملابس الرياضية بصور على انستغرام

(المستقلة)..لطالما تميزت المغنية العالمية بيونسيه بأناقتها اللافتة وحسها الصائب دوماً في اختيار ملابسها أكان ذلك على السجادة الحمراء أم على منصة المسلاح، وها هي اليوم تثبت مرة أخرى أنها “الملكة” لأيضاً في مجال الموضة والأزياء عبر إطلاق مجموعتها الجديدة من الملابس الرياضية بالتعاون مع علامة الملابس الرياضية الرائدة أديداس Ivy Park x Adidas.

وبهذه المناسبة، أطلقت النجمة السمراء عبر إنستغرام اللقطات الأولى من الحملة الترويجية للمجموعة وتحديداً من كتاب صور مجموعة Ivy Park x Adidas الكاملة، وسرعان ما حظيت الصور بإعجاب الملايين من عشاق النجمة والأوفياء لعلامة أديداس.

يُذكر أنّ بيونسيه قد أطلقت علامتها الخاصة بالملابس الرياضية Ivy Park للمرة الأولى في العام 2016، وبعد غياب تعود اليوم بمجموعة رائعة ومنوعة بالتعاون مع أديداس بعنوان Ivy Park x Adidas.

ومن المتوقع، أن تتوفر قطع المجموعة المنوعة عبر موقع علامة أديداس adidas.com، وستتضمن العديد من السترات والسراويل الرياضية بالإضافة إلى الكنزات المزودة بقبعات وغيرها من القطع والتصاميم المريحة والأنيقة في آن.