بيونسيه تشعل Instagram بفستانها!

(المستقلة)..أشعلت المطربة العالمية “بيونسيه” (36 عاما) مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورا لها بإطلالة ساحرة، مرتدية فستانا ورديا، وزينت أذنيها بأقراط ألماسية طويلة.

ونشرت “نجمة البوب العالمية” عددا من الصور مع ابنتها “بلو لافي”، 6 أعوام، التي كانت تزوجت من والدها “جاي زي” عام 2008، حيث تحتفل النجمة العالمية بالذكرى العاشرة لزواجها هذا العام.

وبيونسيه مغنية وممثلة أميركية حائزة على 22 جائزة غرامي، وولدت ونشأت في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وغنت في مسابقات متنوعة للغناء والرقص عندما كانت طفلة، كما أصبحت مشهورة في أواخر التسعينات، كمغنية “آر أند بي”، كما حصلت على أكثر من 500 جائزة، طوال حياتها المهنية التي امتدت 16 عاما، وباعت أكثر من 200 مليون نسخة من الألبومات والأغاني المتميزة