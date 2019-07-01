المستقلة – القاهرةً – بقلم دكتور محمد سعيد

ذات يوم شكا لي طالب من طلابي من والده، والذي يمنعه من كل ما هو متاح أمامه من تلفاز، وإنترنت، وكتب، والهاتف الجوال..كما ينهاه عن مصادقة أي شاب من جيله، وهو دائم الارتياب في حركاته وسكناته، وكأنه يريده في صومعته لا يراه الناس ولا يرونه إلا قليلاً. وعندما التقيتُ والده وجدته رجلاً متعلماً، وهو على ذلك حاد الفكر، صلب الرأي، قوي العبارة، ويرفض أي فكر يخالف فكره ومعتقده في تربيته لابنه، ولا يجد غضاضة فيما يقوم به مع ابنه الجامعي من منع وزجر، وعنف في بعض الأحيان.

يذكرني هذا الوالد ببيوت الزجاج التي نحتاجها في استزراعبعض النباتات في غير وقت إنباتهاـ أو التي نزرعها في غير بيئتها الطبيعية، ومع تسليمنا بأهمية بيوت الزجاج –رغم أن ثمار نباتاتها لا تساوي في طبيعتها ومذاقها النباتات التي تنمو في بيئتها الطبيعية؛ إلا أن بيوت الزجاج لا تصلح أبداً في تربيتنا لأبنائنا. فالنبات الذي لا يتعرض للهواء والماء والشمس بل وحتى الغبار؛ ينشأ ضعيف التكوين والبنيان، وكذلك الإنسان الذي ينشأ في معزل عن البيئة الاجتماعية بكل مكوناتها حتى وإن بدت سلبية، والتي تمثل حصانة له وأجساماً مضادة تقيه أمراض البشر النفسية والسلوكية.

لا تخش أيها الوالد على ابنك فالطبيعة تغرس الميول في النفوس وتلونها كما تلون أوراق الأشجار، والشباب في هذا السن يورق لديهم الخيال والشعور والعاطفة، ومن الخطأ أن يتحدى الوالد الطبيعة وأن يغلب بغرسه غرسها، وأن يطلب في ربيع العمر شجراً صلب العود قبل اكتمال النمو.

ويبدو أن الوالد لا يستطيع فهم طبيعة النمو في تلك المرحلة المهمة من حياة الشباب، كما لا يستطيع الشتاء فهم الربيع، ولن يفلح ذلك الدثار الواقي ولا الجدران العالية التي ما تلبث أن تنهار؛ لتذبل النبتة الخضراء عند اللمسة الأولى، ويندثرمعها حرص الآباء وطموحاتهم وأحلامهم. ولا أنسى أني قرأت يوماً بيتاً من الشعر كتبه شاعر معاتباً والده؛ فقال: أبتاه.. ما زال في قلبي عتاب.. لِمَ لمْ تعلمني الحياة مع الذئاب؟!!

ولن تفلح ضغوط من شأنها أن تحول أبناءنا كهولاً صغاراً يستيقظون صباحاً حامدين مشتاقين إلى المدرسة والمعلمين، ليسارعوا إلى الصلوات في وقتها يتمون ركوعها وسجودها مطمئنين، ليركبوا الحافلة المدرسية مسبحين هادئين، وفي فصولهم خاشعين.. وهذا لن يكون من الأطفال إلى يوم الدين.

أيها الوالد العزيز، أخرج نبتتك إلى النور، وعرضها برفق للماء والهواء وضوء الشمس، ودعه يقرأ ويصادق ويحاول ويقاوم..دعه ينعم بربيع حياته.