بين صراعات الحارة الشعبية والمشاهد الكارتونية.. «مملكة إبليس» دراما مصرية بنكهة عصرية

(المستقلة)- منى شعلان/ استطاع المسلسل المصري “مملكة إبليس” ، أن يرصد شكل الحارة المصرية بشكل معاصر وجديد ، عن المتعارف عليه فى الدراما المصرية ، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي داخل حارة شعبية خلال ثورة 25 يناير، حيث يقدم العمل حياة سكان حارة شعبية صغيرة تعرف باسم حارة “حدوقة فتحي إبليس سابقًا”، والكشف عن العلاقات الاجتماعية بين أهل المنطقة وتفاصيل حياتهم اليومية بهذه الفترة ، التى تتضمن مجموعة من الصراعات بين أهل البطل، حول الإرث، والمكانة، ضمن إطارٍ من الفانتازيا، تتحكم فيه النساء بسير الأحداث.

احداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع ، وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي، الذي دائمًا يلفت الأنظار إليه ويثير الجدل بأعماله الغريبة، والتي كان من بينها مسلسل “السبع وصايا” و”العهد” و”نيران صديقة”، والتي تتناول موضوعات غير تقليدية ، ليصبح اسمه بمثابة “ماركة مسجلة” فى عالم الدراما المصرية.

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كما احتوى العمل على مشاهد كارتونية تم تنفيذها ضمن أحداث مسلسل “مملكة إبليس”، والذي يعكس عيون أهالى الحارة أثناء تنفيذ خطة اللعنات على أنغام أغانى قديمة مثل أغنية “شيكا بيكا” لسعاد حسني، لتكون أول مرة يتم تنفيذ مشهد كارتوني ضمن أحداث مسلسل درامي.

المسلسل مكون من 15 حلقة، تم عرضهم عبر منصة شاهد نت ، ومن إخراج أحمد خالد موسى ومن إنتاج طارق الجنايني، ويتشارك في بطولته مجموعة من النجوم وهم “رانيا يوسف، غادة عادل، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داود، كريم قاسم، إيمان العاصي، محمود الليثي، أسماء جلال، علاء حسني، نانسي صلاح”، ومن المقرر إطلاق الفصل الثاني خلال هذا العام.