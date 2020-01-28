بين ترامب وكارتر صفقة القرن تتجدد

د.بشار قدوري

تعتبر اتفاقية كامب ديفيد سنة 1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل 1979 هي اول خرق عربي بحق الشعب الفلسطيني وتعتبر هذه اتفاقية القرن المصغرة في ذلك الحين وكان عراب ذلك الاتفاق هو كارتر الرئيس الأمريكي السابق ، لكن بالمقارنه بين الصفقتين ان الاولى قد عملت على انسحاب اسرائيل من سيناء وبعض الامتيازات للفلسطينين ، اما صفقه اليوم لا تمد للمصلحة بشيء سوى بلع كامل فلسطين .

ان خطة السلام الأمريكية تميل بشدة نحو الموقف الإسرائيلي من القضايا الرئيسية ، حيث ان الخطة تضع القدس الشرقية التي يراها الفلسطينيون عاصمتهم المستقبلية تحت سيادة إسرائيل

ان صفقة القرن المأساوية واهم ماستعطية الى إسرائيل من الناحية الشكلية بان القدس عاصمة مشتركة لكن تحت سلطة اسرائيل ، مع نقل مراكز الادارة وتصبح العاصمة المقدسة للاسرائيلين ونقل السفارات والقنصليات والادارة الدينية والثقافية من تل ابيب الى القدس العربية .

ومن الناحية الموضوعية

الانفتاح الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع الدول العربية والخليجية تباعا ، ولعب دور الوسيط بين الشعوب العربية والإسلامية بانها عنصر توازن بين القوى من خلال ادوات الاعلام.

قد لعبت السياسة الناعمة لأمريكا في المنطقة على زعزعه الثقة بالنفس بين الشعوب وحكامها وبين حلم المواطن العربي بالحرية والرفاهية ، واصبحت عينه تصب الى الهجرة نحو جنة الارض الطيبة في بلدان اوربا الذي يتصورها من هول ما عاناه من ظلم وفقر ومعانات وتهجير بعد الربيع العربي الدامي الذي ارجع العرب الى مائة سنه وهذا الفارق الزمني بين العرب واسرائيل ، هل الهروب الى اسرائيل هو الحل في صفقه القرن ام الرجوع الى الاتفاقيات السارية القديمة وحدود 67 الحل الوحيد الذي لاتعترف به اسرائيل في حل الدولتين وايقاف الاستيطان والجدار العازل وارجاع الجولان السورية ومزارع شبعا اللبنانية ، حيث تاريخ عدم اعتراف اسرائيل بالاتفاقيات التاريخية قديم منذ عام 1948 الى اليوم .

اصبح الكلام عن تسويه فلسطينية عربية من المسلمات لكن الذي يتكلم هو السيد ترامب الذي اخذ وكالة عامة مطلقة من العرب بالتصرف وبيع وشراء وتمليك بدون علم الموكل للوكيل .

لقد تقسم عرب فلسطين الى فلسطينيو الخارج وفلسطينيو الداخل ، إن عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم حوالي 12.37 مليون فلسطيني؛ 4.75 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.47 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما يقارب 5.46 مليون في الدول العربية ونحو 685 ألف في الدول الأجنبية .

نتكلم اليوم عن شعب نصفه خارج بلدة بين المهجر والتغريب والشتات ، فهل صفقة القرن سترجع هؤلاء الى داخل فلسطين ؟