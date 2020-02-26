بين الورنيش والزيوت والشمع: ما هي التشطيبات الأكثر ملائمة للخشب؟

المستقلة… م. حنان الفلوجي / في السنوات الأخيرة ، تم إيلاء اهتمام كبير للإنشاءات الخشبية. كونها مادة مستدامة ومتجددة ، والتي تلتقط كمية كبيرة من الكربون أثناء نموها ، فقد سمحت الابتكارات المتعلقة بهذه المواد بإنشاءات أعلى بشكل متزايد. ومع ذلك ، عندما نتحدث عن الخشب ، فإننا نقترب من مجموعة متنوعة هائلة من الأنواع ، بنقاط القوة والفروق الدقيقة والإمكانات والقيود والاستخدامات الموصى بها. على الرغم من وجود أخشاب صلبة وثقيلة للغاية ، مع نقاط قوة مماثلة للخرسانة ، إلا أن هناك أخشاب ناعمة وطرية أخرى مناسبة لأغراض أخرى.

على أي حال ، كونه مادة طبيعية ، يكون الخشب مساميًا ويتكيف مع ظروف درجة الحرارة والرطوبة في البيئة التي يتم إدخاله فيها ، ويكون قادرًا على امتصاص كل ما يدخل ، مثل الزيوت والأوساخ والمواد الكيميائية. بدون تشطيب مناسب ، يمكن للخشب أن يجف ، يكسر ، يفقد لهجته الطبيعية ويتدهور. إذا تعرضت لتغيرات مفاجئة ، مثل فترات الرطوبة العالية والجفاف ، فقد ينتهي بك الأمر إلى تورم أو تعفن.

على الرغم من أننا ندرك أن الصيانة أمر حيوي للتشغيل السليم لجميع أنواع المباني ، عندما يتعلق الأمر بالخشب ، فإن هذا ضروري للغاية. النهاية المناسبة تمنع الأخشاب من التدهور بسرعة ، مما يزيد من عمرها الإنتاجي ويظهر خصائصه الطبيعية. أدناه ، قمنا بتجميع التشطيبات الأكثر استخدامًا اليوم ، مع تقديم خصائصها واستخداماتها الرئيسية:

الورنيش

الورنيش هي أكثر المنتجات المستخدمة لحماية وتجميل الأخشاب. تصنع الورنيش طبقة شفافة ، مثل فيلم على السطح المطبق ، والذي يغطي مسام الخشب ، ويسلط الضوء على الأوردة والألوان الطبيعية. إنه منتج يعتمد على زيوت التجفيف والراتنجات الاصطناعية. هناك عدة أنواع في السوق ، مثل الورنيش البحري والبولي يوريثين ، والتي تقاوم الماء والرطوبة بشكل كبير. هناك الورنيش مع حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية ، مفيدة جدا للهياكل في الهواء الطلق. أنواع أخرى تسمح بتغيير لهجة الخشب من خلال الأصباغ.

الورنيش متنوع للغاية ويستخدم على نطاق واسع في الواجهات والهياكل والأطر والأجزاء الداخلية. عندما تبدأ طبقة الورنيش في تقشير الخشب ، تاركةً دون حماية ، يجب أن تكون قطعة الصنفرة ورملها مرة أخرى.

اللطخة



على عكس الورنيش ، فإن المواد الملقحة تخترق الخشب وتترك مسامها مفتوحة ، وتغذي أليافها وتسمح للخشب “بالتنفس”. هذا يعطي نظرة أكثر طبيعية لأوردةهم ، خاصةً الملمس ، ولكن حتى في أكثر إصداراته شفافية ، فإنه ينتهي بإخفاء القطعة قليلاً. لأنها تتخلل الخشب ، إنها تشطيب يجعلها شديدة المقاومة للماء. من السهل تطبيقه وصيانته ، لا ينطفئ اللطخة ، لأنه يمتصه الخشب ولا يشكل طبقة من طبقة واقية.

استخداماتها مماثلة للورنيش وتستخدم أيضًا على نطاق واسع في الأسطح.

زيوت

التشطيبات الزيتية تحظى بشعبية كبيرة بين النجارين ، لأنها تميل إلى تسليط الضوء على طابع الخشب بشكل جيد للغاية ، دون تغيير كل من اللون والملمس. إنها مصنوعة من المنتجات الطبيعية ، فهي سهلة الاستخدام والصيانة والترطيب وتشكيل حاجز غير محسّن يعزز الخصائص الطبيعية للخشب. ومع ذلك ، فهي ليست مانعة لتسرب الماء مثل المنتجات المذكورة أعلاه. على الرغم من أن الزيوت الأكثر شيوعًا هي زيوت Linseed و tung ، إلا أن هناك إمكانية لاستخدام “خام” أو زيوت بلمرة ، والتي تخضع للمعالجة الحرارية لجعلها أكثر مقاومة للوقت وتسريع وقت التجفيف.

بشكل عام ، يتم استخدام الزيوت في الغالب في المناطق ذات التعرض المنخفض لأشعة الشمس والمطر ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لحماية أدوات الطهي ، مثل الطاولات والملاعق ، على سبيل المثال. في هذه الحالات ، يوصى باستخدام الزيوت المعدنية.

Shellac



Shellac هي النهاية الطبيعية التي تفرزها حشرة Kerria lacca ، وهي نوع من الخنفساء الموجودة في غابات الهند وتايلاند. بصفته ورنيشًا ، يجف اللك بسرعة ، ويشكل غشاء صلبًا وقويًا ومرنًا ، وهو مفيد للأرضيات والأثاث بالورنيش. يتم استخدامه بشكل متكرر اليوم لأنه لا يقاوم الماء والكحول. وعادة ما يتم شراؤها في قطع صغيرة مخففة بالكحول قبل الاستخدام.

ومع ذلك ، هناك نجارون يستخدمون اللك لإنهاء الأثاث الفاخر.

الشموع

يتم تسويقها بالشمع السائل أو العجينة أو الصلبة ، وهي مستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر المعدنية والخضروات والحيوانية. الأكثر شيوعا هي النحل وكارنيبا. في النهاية ، لا تخترق الشموع الخشب ، لكنها تبقى عليه ، مما يمنع الأكسدة. الشمع ، لذلك ، إذا تم استخدامه بمفرده ، فله تأثير ضئيل على حماية الخشب. الشيء المثير للاهتمام هو أنه يمكن تطبيقه على الأجزاء التي تلقت بالفعل تطبيق الزيوت ، مما يعطي السطح لمعانًا ناعمًا وإحساسًا لطيفًا. يجب استخدامه في المناطق غير المعرضة للطقس.

من المهم ملاحظة أنه لا يوجد استخدام صحيح أو خاطئ عندما يتعلق الأمر بتشطيبات الخشب. يختلف تشطيب الألواح على لوح CLT عن مقعد المقاعد أو قطعة الأثاث من أجل بيئة داخلية. الشيء المهم هو أن المهندس المعماري ، عند تحديده ، لديه معرفة بإمكانيات الأنواع ووظيفة القطعة ، من أجل إيجاد الحل الأنسب لكل موقف.