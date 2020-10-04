بين الفقر والموت …لماذا يتوجهون مرتزقة سوريون إلى أذربيجان؟

احمد صلاح

صحفي سوري

ليس سرا أن مئات المرتزقة من سوريا وليبيا تم نقلهم إلى مناطق ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في الأيام الأخيرة.وهكذا تحاول تركيا أن تساعد الدولة الشقيقة أذربيجان في مواجهتها مع أرمينيا.

يبدو أن أنقرة لا تخفى نشاطها غير القانونية.لقد عبّر العديد من القادة الأجانب عن قلقهم بشأن سياسات تركيا العدوانية.وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول أن مخابرات بلاده تمتلك بمعلومات دقيقة حول نقل الجهاديين إلى أذربيجان.وقال”إن هذا الواقع الجديد خطير وهو تغير الوضع”.

وتمكن صحفيو قناة CNN الأمريكية من معرفة تفاصيل حول تجنيد مقاتلي “الجيش الوطني السوري” منقبل القوات المسلحة التركية.أفادت تقارير القناة بأن تركيا وعدت السوريين بنحو 1500 دولار شهريًا للذهاب إلى أذربيجان.تؤكد المصادر السورية أيضا هذه المعلومات.

ويكشف بعض هؤلاء المرتزقة أنفسهم كيف نفذ الأتراك تجنيد وإرسال المقاتلين إلى أذربيجان.في البداية تم نقل المجندين إلى هناك لضمان حماية أنابيب الغاز والنفط.وبحسب أحد مقاتلي من المجموعة السورية ، فإنهم شهدوا القتال كما كان في سوريا وليبيا بعد وصول إلى أذربيجان.وقال المقاتل السوري لشبكة CNN:”علمنا أنها الحرب وليست العمل في شركة أمنية”.وأضاف أنه تم إرسال حوالي 1000 مقاتل إلى أذربيجان.

كتبت إليزابيث تسوركوف ، وهي زميلة في مركز السياسة الدولية في الولايات المتحدة، في تغريدتها أن السبب الرئيسي الذي يجعل المرتزقة السوريين يقاتلون من أجل الأهداف الجيوستراتيجية لتركيا في مناطق مختلفة من العالم هو الفقر المدقع والوضع الكارثي المقاتلين وعائلاتهم في بلدانهم المنشأ.

ومع ذلك ، يجب ألا ينسى المسلحون خبرة زملائهم من جامعة السلطان مراد ، الذين تم تجنيدهم أولاً للانضمام إلى القتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولكن تم إرسالهم إلى أذربيجان.في الواقع ، تعتبرهم تركيا وقودًا للمدافع وتدفعهم إلى وسط القتال بين الأرمن والأذربيجانيين.من الواضح أن العديد منهم لم يتلقوا الرواتب الموعودة على الأقل لأنهم ماتوا في القتال من أجل مصالح تركيا.

وفقًا للتقارير الأخيرة ، قُتل أكثر من 12 مقاتلاً من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا خلال الاشتباكات في ناغورنو كاراباخ منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول.وأعلن المراسل لقناة “بي بي سي”،ريامي دالاتي، أن 8 مرتزقة قد قُتلوا عندما هاجموا الدفاعات الأرمينية.وفشلت عدة محاولات لإنقاذ الجرحى بسبب قصف بالمدفعية وقذائف الهاون من قبل الأرمن.

الصراع المسلح في ناغورنو كاراباخ هو مثال آخر على حرب بالوكالة تخوضها أنقرة بالفعل في شمال إفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط الكبير.لاشك في أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يكترث في خططه الحربية لمرتزقة سوريين وليبيين يقاتلون من أجل الحصول على مكافأة مالية.إن القتال من أجل المصالح الجيوسياسية التركية يعدهم فقط بالإصابات والموت.