بينها “خمسة وخميسة” .. أحدث إصدارات هواتف نوكيا الذكية تصل العراق

(المستقلة)..أعلنت شركة HMD العالمية المطوّرة لأجهزة هاتف نوكيا عن توفر الهواتف الذكية نوكيا 9 بيورفيو الذي يحتوي عدسات كاميرا على شكل “خمسة وخميسة” ونوكيا 3.2 ونوكيا 2.2 ونوكيا 1 بلس في نقاط البيع بالتجزئة في العراق.

وكُشف النقاب عن هذه الأجهزة في وقتٍ سابق هذا العام خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة، وهي توفر تكنولوجيا متطورة وعالية الجودة للجميع وتلبي احتياجاتهم المتنوعة.

وقال باتريك حرب، المدير العام لشركة HMD العالمية في الشرق المتوسط وإيران “نحن سعداء بأن نقدم للمستخدمين هواتف ذكية يمكنهم الاعتماد عليها”، مبينا أن “مجموعة الهواتف الذكية هذه تتضمن أحدث الابتكارات التي تتيح للمستخدم البقاء في الصدارة والتمتع بتجربة تتطور مع الوقت، كونها مزودة بثلاث سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية وسنتين من ترقيات نظام التشغيل، وهكذا توفر تجربة متجددة وآمنة، بفضل التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونظام الحماية من غوغل بلاي كما تقدم تجربة آندرويد نقية، خالية من التطبيقات غير ضرورية والعمليات الخفية التي تستنزف عمر البطارية أو تؤثر سلباً على آداء الهاتف”.

ونوكيا “9 بيورفيو” هو أوّل هاتف ذكي في العالم يضمّ مصفوفة من خمس كاميرات بنظام رايس للبصريات، ويتميّز بوجود جهازي استشعار للألوان وثلاثة أجهزة استشعار للألوان الأحادية مما يضمن أعلى درجات الوضوح والتفاصيل، وتعمل جميع الكاميرات الخمس معاً لجمع 10 أضعاف كمية الضوء مقارنة بمستشعر واحد للألوان من النوع نفسه، وكلّ صورة يتمّ التقاطها بواسطة هاتف نوكيا نوكيا 9 بيورفيو Nokia 9 PureView هي بنوعية HDR مع حتى 12.4 وقفة من النطاق الديناميكي ومشهد كامل لخريطة العمق بوضوح 12 ميغابيكسل. ويمكن لكل صورة JPG بدقة 12 ميغابيكسل أن تستفيد من التفاصيل المذهلة في مناطق أشعة الشمس الساطعة والظلال الداكنة على السواء مع تركيبة مذهلة.

وتسمح خريطة العمق بالاستفادة من تأثير “بوكيه” الجميل، مما يتيح لك إمكانية ضبط التركيز في صور غوغل بعد التقاط الصورة، ومن خلال تعظيم بنية الحوسبة غير المتجانسة لمنصة كوالكوم سنابدراغون المحمولة، ومعالج التصوير المشترك الخاص، يمنحك “نوكيا 9 بيورفيو” لمحة عن مستقبل التصوير باستخدام الهاتف الذكي مع تحكم لا مثيل له على صورك من خلال واجهة المستخدم Pro Camera UI المحدثة. ذلك، ويتيح لك نوكيا 9 بيورفيو Nokia 9 PureView أيضاً التقاط صور بنسق RAW “DNG” غير المضغوط، ومن خلال الشراكة مع Adobe Photoshop Lightroom يمكنك تنقيح الصور مباشرة على جهازك.

أما “نوكيا 3.2 3.2″، فهو يجمع بين أكبر شاشة عرض عالية الوضوح +HD وبطارية نوكيا المعروفة التي تدوم ليومين كاملين والمدعومة جميعها بتجربة “أندرويد 9 باي”، وهو مدعوم بالمنصة المتنقلة كوالكوم سنابدراغون مما يسمح بإتمام المهام بكل سهولة.

وبالنسبة لـ”نوكيا 2.2″، فهو يتيح تجربة مستخدم سلسلة وتلقائية، تتحسن مع مرور الوقت بفضل الإبداعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI من غوغل، ويمكنك الإستفادة من أحدث التطورات فيما يتعلق بتكنولوجيا الهواتف الذكية بأسعار في متناول الجميع، كما يوفر أحدث الإتجاهات في تصميم العرض مع 5.71”HD تترافق مع نتوء السيلفي “Selfie notch” الذي يزيد من مساحة الشاشة من دون التأثير على حجم الهاتف. تتميز ميزة “بصمة الوجه” المتقدمة بسلاسة تامة وتتيح الوصول السهل والآمن الى هاتفك. تضمن خوارزميات التعلم العميق الذي يتضمنها الجهاز، الخاصة ببصمة العين، الوصول إلى المعلومات الشخصية عندما يريد صاحب الجهاز ذلك.

وفيما يتعلق بـ”نوكيا 1 بلس”، فهو ارتقى بتجربة الهاتف الابتدائية، وهو عضو جديد بالكامل من عائلة الهواتف الذكية.