بينكيو تُطلق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول – بينكيو جي إس 2

(المستقلة).. أعلنت بينكيو، العلامة التجارية الأولى في العالم لأجهزة عرض المعالجة الرقمية للضوء، عن إطلاق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول باسم بينكيو جي إس 2.

صُمم جهاز العرض الصغير خصيصًا لدعم أنماط الحياة الحديثة وأساليب الترفيه والتعلم المُوجهة نحو الأسرة. كما يمكن أن يساعد جهاز جي اس 2 العائلات بشكل مثالي عند اتباعهم طريقة حياة جديدة تمامًا تتضمن قضاء المزيد من الوقت في مجموعات أصغر من الأقارب والأصدقاء.

ويعد جي اس2 خيارًا مثاليًا لتقديمه كهدية نظرًا لتميزه بالمتانة وخفة الوزن وسهولة حمله في الخارج وتصميمه العصري، وهو خيار ممتاز لعرض الأفلام ومقاطع الفيديو والموسيقى والمواد التعليمية.

إن جهاز جي اس 2 مقاوم للرذاذ والصدمات ويتوافق مع أي جهاز لاسلكي أو سلكي تقريبًا. ويمكن استخدام جهاز العرض المحمول من بينكيو أيضًا كمكبر صوت فعّال يعمل بالبلوتوث، لذا فهو مثالي للحفلات المنزلية وجميع النزهات التي بدأت العائلات التخطيط لها بحلول فتح أماكن الترفيه مُجددًا. كما يمكن للمستخدمين التحكم في جهاز العرض بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى النهوض من مكانهم بفضل تطبيق التحكم الذكي الذي يمكن التحكم فيه من خال هواتفهم المحمولة. وعلاوةً على ذلك، يأتي جهاز العرض الصغير مزودًا بمتجر تطبيق “أبتويد تي في” لإمكانية البث غير المحدودة.

يعمل جهاز العرض المحمول هذا على إزالة الحدود عن طريق الجمع بين المزايا والقدرات غير العادية بسلاسة. يمكن لجهاز جي اس 2 إرسال المحتوى السمعي والبصري الضخم وتشغيله على الفور باستخدام شبكة الواي فاي أو اتش دي ام اي أو يو اس بي فئة سي أو مشغل لوسائط المدمج، مما يخلق فرصًا جديدة للعائلات للاستمتاع والتعلم سويًا. هذا الجهاز مُصمم لاستخدامه في جميع الأحوال الجوية وفي جميع أنواع التضاريس ويقدم تصنيفات عالية في مقاومة الماء والرذاذ فئة IPx2 وهو مقاوم للصدمات والسقوط حتى من على ارتفاع 0.5 متر. كما صُمم جي اس 2 مع مراعاة سلامة العائلات والأطفال.

ويستخدم جهاز العرض الصغير تقنية السطوع التلقائي “لومي اكسبرت” الحصرية من بينكيو لتحسين تجربة المشاهدة مع الحفاظ على سلامة العينين. ويتضمن مستشعر قرب العين الذي يُفعّل وضع الشاشة السوداء أو الفارغة على جهاز العرض مؤقتًا لمنع اللمعان في عيون الأطفال – وهي ميزة أمان رائعة لأولئك الصغار محبي الاستطلاع.

يُعد جهاز جي اس 2 من بينكيو رفيقًا رائعًا للأطفال – يمكن أن يكون بمثابة زميل في الدراسة، ويمكن أن يحول غرفتهم إلى ملعب، ويستطيع حتى أن يكون رفيقهم أثناء اللعب في الهواء الطلق في بعض الأحيان. كما يمكن للوالدين الاستفادة بسهولة من جهاز العرض الصغير للترفيه عن أطفالهم أثناء انشغالهم بالأعمال المنزلية.

كما تحمي مزايا الأمان المُزود بها جي اس 2 أعين الأطفال بينما تقدم جميع أنواع المحتوى الممتع والترفيهي المبتكر. سواء كان ذلك السماح لهم بتحويل كتب التلوين الخاصة بهم إلى رسومات أكبر من الواقع وعرضها على الحائط أو منحهم عالمًا جديدًا تمامًا من قصص ما قبل النوم.

إضافةً إلى ذلك، جهاز العرض المحمول مليء بأساليب المرح والمتعة لجميع أفراد العائلة، ولكنه غير مخصص للعائلات فقط. إنه أيضًا أداة ممتازة للاسترخاء وقضاء بعض الوقت بمفردك، لأنه يمكن أن يحول أي وقت إلى وقت مشاهدة الأفلام ويمكن للمرء ببساطة الاستمتاع بمشاهدة فيلم بمفرده أو مع شريكه.

جهاز العرض المحمول من بينكيو مُزود بمعالجة الضوء الرقمية المتينة بشكل لا يصدق وهي التكنولوجيا الحائزة على جائزة الأوسكار للتكنولوجيا المُستخدمة في 90٪ من دور السينما الرقمية في العالم و100٪ من دور سينما آيماكس في العالم. إلى جانب أنه مُزود بمصدر ضوء ليد لا يحتاج إلى صيانة ويمكن تشغيله حتى 30,000 ساعة مجانًا، هذا الاختراع الصغير هو عبارة عن أداة يمكنها تغيير تجارب المشاهدة لدى العائلات. فهو يتميز بخاصية التركيز البؤري التلقائي، والمحور الرأسي التلقائي، وبه مفصلة قابلة للتعديل لضمان التشغيل السلس والسريع في أي مكان. لذا تدعم هذه المزايا المفيدة المُزود بها جهاز العرض الصغير أساليب التعلم التخيلي وإمكانيات الترفيه للعائلات.

المصدر: “ايتوس واير”