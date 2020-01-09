بيل لن يرحل إلى أي مكان آخر في يناير

بيل لن يرحل إلى أي مكان آخر في يناير

المستقلة … كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد، عن موقف اللاعب من الرحيل عن صفوف الميرنجي، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وقال بارنيت، خلال تصريحاته لشبكة “ESPN” العالمية: “بيل لن يرحل إلى أي مكان آخر في يناير / كانون ثان الجاري، ومن غير المرجح رحيله في الصيف”.

ويرتبط جاريث بيل بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2022، وحاول ريال مدريد التخلص منه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لكنه فشل في ظل ضعف العروض المُقدمة على المستوى المالي.

وتحولت رغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، الذي طالب في بداية الصيف بسرعة التخلص من بيل، لكن بعد فشل النادي في بيعه، أكد ثقته في قدراته ورغبته في استمراره لمساعدة الفريق.

وتعرض بيل للإصابة مؤخرًا، ويغيب عن قائمة الميرنجي في كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا بالسعودية، حيث حسم الملكي عبوره للنهائي بعد الانتصار على فالنسيا أمس الأربعاء، بنتيجة (3-1).