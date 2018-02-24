“بيلد” الألمانية : كالديرون يضع شرطا لتعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفسكي

(المستقلة) … أكد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن الملكي مهتم وبقوة بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وقال كالديرون، خلال تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية: “ليفاندوفسكي ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد، ولكن أعتقد أن هدف ريال مدريد الأول هو هاري كين، بسبب صغر سنه”.

وأضاف: “حال فشلت مفاوضات ضم كين، أعتقد أن ريال مدريد سيتحرك لحسم صفقة ليفاندوفسكي”.