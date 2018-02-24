“بيلد” الألمانية : كالديرون يضع شرطا لتعاقد ريال مدريد مع ليفاندوفسكي

(المستقلة) … أكد رامون كالديرون، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني السابق، أن الملكي مهتم وبقوة بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.
وقال كالديرون، خلال تصريحاته لصحيفة “بيلد” الألمانية: “ليفاندوفسكي ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد، ولكن أعتقد أن هدف ريال مدريد الأول هو هاري كين، بسبب صغر سنه”.
وأضاف: “حال فشلت مفاوضات ضم كين، أعتقد أن ريال مدريد سيتحرك لحسم صفقة ليفاندوفسكي”.
وتابع: “بيني زاهافي وكيل ليفاندوفسكي الجديد تجمعني به علاقة ممتازة، وهو شخص احترافي جدًا، ويؤدي عمله بشكل رائع ويفهم السوق جيدًا، وعلاقته مع ريال مدريد جيدة”.
يُذكر أن ليفاندوفسكي قد فسخ عقده مع سيزاري كوتشارسكي وكيل أعماله، والذي عمل معه لأكثر من 10 سنوات، وتعاقد مع بيني زاهافي والذي لعب دورًا كبيرًا في انتقال نيمار من برشلونة لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي.