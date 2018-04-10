بيلا حديد تنشر صور مثيرة من اليابان

(المستقلة)..تواصل عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية “بيلا حديد” نشر صورها المثيرة والجريئة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعرضةً جسدها الرشيق وساقيها الطويلتين.

شاركت “بيلا حديد” (21 عامًا) متابعيها مجموعة صور لرحلتها في طوكيو اليابان، ففي إحدى الصور ترتدي ملابس داخلية وردية اللون مكونة من قطعتين: حمالة صدر مربوطة بعقدة أمامية، ولباس داخلي تحتي، حيث أبرزت صدرها وبطنها المسطح بطريقة مثيرة متكأةً على حافة شرفتها المطلَّة على أفق المدينة.

وعلَّقت “بيلا” على الصورة: “Found In translation” أي “عُثرتً في الترجمة”، مشيرةً بهذا إلى فيلم ” lost in translation” عام 2003، وفق ما نقله موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وفي صورة أخرى نشرتها عبر حسابها على “إنستغرام” تظهر مرتديةً شعرًا مستعارًا أشقر قصيرًا، ومعتمرةً نظارة شمسية بنية اللون، وعلَّقت: “ريبيكا هاراكجوكو تحت خدمتك.”

واستمتعت العارضة الحسناء بتجربة “العالم الافتراضي” برفقة أصدقائها، فنراها ترتدي نظارات العالم المعزز خلف لعبة لقيادة السيارات، وتظهر في أخرى جالسة في أرجوحة.

ومع نهاية رحلتها إلى اليابان التي استمرت لعدة أيام، نشرت صورة لها أمام المرآة بينما مصففة الشعر تقوم بتسريح شعرها، وكتبت: “أيامي الجميلة في اليابان انتهت.. سأعود برفقة فتاتي “هاي يونغ لي” من أجل اللقاء الصحفي مع شركة TAG Heuer.”

وتأتي إطلالات “بيلا”، شقيقة “جيجي حديد”، الجريئة بعد مقابلة أجرتها مع مجلة “Cosmopolitan” كشفت من خلالها عن المشاكل التي واجهتها من انعدام الثقة بالنفس وتحديدًا فيما يخصُّ جسدها، وصرحت قائلة: “”أعتقد أنّ لديّ المزيد من لحظات انعدام الأمان في ما يخصّ الجمال أثناء المراهقة وذلك أكثر من أيّ شخص آخر.”

وأشارت أنها لطالما شعرت بالخجل من حاجبيها الرفيعين الذين ورثتهما من والدها “محمد حديد”،حيث أكدت أنها لم تستطع فعل شيء لتغيرهما، لكن مع ظهور قلم رسم الحواجب فذلك ساعدها كثيرًا على تخطي هذه الأزمة.

لكن يبدو أنها في الوقت الحالي تشعر بالثقة بنفسها وجسدها!