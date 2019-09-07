“بيلا” تعيد المغربي “دريزي” إلى عالم الراب بعد اعتزاله   

6(المستقلة)..كشف مغني الراب المغربي ‘’دريزي’’ عن أول أغنية من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل عنوان ‘’بيلا’’، بمعية الفنانين رفيق بوبكر وحميد نجاح، والتي سلط من خلالها الضوء عن قصة حقيقية عاشها مع حبيبته.

دريزي، الذي عاش فترة عصيبة عانى خلالها من الاكتئاب بعد فشل علاقته العاطفية، مما دفعه لإيقاف مسيرته الفنية لسنة كاملة، قرر تفجير كل تلك الأحاسيس في أغنية ‘’بيلا’’ والعودة بقوة للساحة الفنية مخلفا صدى طيبا لدى جمهوره ومحبيه.

فيديو كليب الأغنية من أنجاز المخرج المغربي زكريا رضى، بحضور النجمين السينمائيين اللامعين رفيق بوبكر وحميد نجاح، اللذان جسدا دور صديقي ‘’دريزي’’، الذي يسرد لهما ما يدور في دهاليز حياته العاطفية.

ويشار إلى أن الأغنية هي أول إصدار من ألبوم ”ميكسيكو” الجديد، والذي سيصدره أغنية بأغنية في الأشهر القليلة المقبلة.

يذكر أن ‘’دريزي’’ يعد من ركائز الراب المغربي، وقد أصدر سلفا العديد من الأغاني الناجحة والتي حققت ملايين المشاهدات على اليوتيوب، أبرزها أغنية ‘’ذهب’’ رفقة المغني العالمي ‘’لارتيست’’، ‘’كمي كمي كمي’’ رفقة ‘’حليوة’’ و’’سافاج’’ رفقة ‘’إلي’’.