“بيغاسو” ..خنزير يرسم لوحات سعر الواحدة 2000 يورو

(المستقلة).. “بيغاسو” اسم اطلق على خنزير ،يبلغ عمره شهراً ونصف الشهر، يرسم لوحات فنية تباع الواحدة منها بـ2000 يورو.

وكانت جوانا ليفسون، من جنوب إفريقيا، قد أنقذت الخنزير من المسلخ، وأخذته عندها في مزرعة سانكتشواري.

وقالت ليفسون لمجلة National Geographic، إن الحيوان أظهر اهتماماً كبيراً بفُرَش الألوان، والتقطها في فمه دون أن يأكلها. ومن ثم، وضعت أمامه قطعة من القماش وعلَّمته الرسم. ومع بعض المكافآت، كان الخنزير الصغير يُحرز تقدماً مُذهلاً، بحسب ليفسون.

لوحاته تباع في جميع أنحاء العالم

وحتى الآن، باعت جوانا ليفسون 44 لوحة للخنزير في جميع أنحاء العالم. ووصلت اللوحات إلى بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.

وبحسب صحيفة Daily Mail البريطانية، تُعدّ اللوحة، التي أُطلق عليها اسم Brexit، أغلى اللوحات الفنية التي رسمها الخنزير، وقد اشتراها متحف الفن الهولندي بما يعادل 2000 يورو.

معرض فني باسم “Oink” في كيب تاون

في يناير/كانون الثاني 2018، كان لـ”بيغاسو” معرضه الفني الخاص باسم “Oink” على شاطئ كيب تاون. وذكرت الصحيفة البريطانية Daily Mail أن لوحات الخنزير سوف تظهر قريباً في لندن، وباريس، وبرلين، وأمستردام.