بيسكوف: بوتين لن يغير الدستور لمصالحه الشخصية

(المستقلة)..أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه إذا قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتغيير الدستور، فإن الإصلاح لن يمس بالسلطة الرئاسية.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة تلفزيون “آر تي”، “الشيء الوحيد، الذي يسعى إليه (بوتين) هو ضمان الرفاهية المتزايدة لمواطني البلاد، وتحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي في هذا البلد”.

وأضاف، ليس هناك أدنى سبب لتصديق أو الثقة أو الاعتقاد، بأن بوتين ينوي تكييف وإخضاع الدستور لـ “الإرادة السياسية الشخصية”.

وأشار المتحدث إلى أنه في عام 2008 لم يفعل الرئيس ذلك.

وأكد أن “ليست كل الدول راضية عن روسيا المتنامية وقيادة الرئيس بوتين”.

المصدر : سبوتنيك.