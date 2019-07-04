بيرو تُسقط تشيلي وتضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا 2019

الهدف الأول أحرزه إديسون فلوريس في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وسجل يوشيمار يوتون هدف بيرو الثاني في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

شوط المباراة الثاني شهد تسجيل هدف ثالث، أحرزه باولو جيريرو، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.