بيرسبوليس الإيراني متمسكون بخدمات اللاعب العراقي بشار رسن

(المستقلة) … أكد رئيس نادي بيرسبوليس الإيراني، رسول ‌پناه، ان إدارة النادي متمسكة بخدمات اللاعب العراقي بشار رسن كونه احد أعمدة الفريق.

وقال رسول پناه في تصريحات للصحافة الإيرانية، تباعتها المستقلة, إن “بشار لاعب مهم ، ويحظى بسمعة كبيرة في الدوري الإيراني ، ولديه شعبية جارفة جاءت بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع بيرسبوليس طيلة المواسم الماضية”.

وأضاف ان “إدارة بيرسبوليس متمسكة بخدمات بشار رسن ونسعى للتجديد معه للاستمرار مع الفريق في الموسم القادم”.

وبين أن “بشار رسن استلم المستحقات المالية من عقده للموسم الماضي واستلم جزءا من عقد هذا الموسم و بقى جزءاً بسيطاً منه”.

وختم حديثه بالقول ان “موضوع تقليص عقد بشار مع النادي غير صحيح وان مجلس ادارة النادي الجديد هو من يقرر ذلك”.(النهاية)