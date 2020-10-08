بيراميدز ينافس الزمالك على الوصافة بعد فوزه على نادي مصر

بيراميدز ينافس الزمالك على الوصافة بعد فوزه على نادي مصر

المستقلة …. تمكن نادي بيراميدز من الفوز على نادي مصر بهدف نظيف دون مقابل في الوقت البدل الضائع ضمن منافسات الدوري المحلي.

المباراة التي جمعت الفريقين جاءت ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري المحلي في مصر حيث تمكن اللاعب محمد فاروق من تسجيل هدف نادي بيراميدز في الدقيقة 93 من وقت المباراة.

وبهذا الفوز يصبح نادي بيراميدز في الترتيب الثالث للدوري المحلي المصري بعد نادي الزمالك ليعلن اقترابه منه و مزاحمته لوصافة الدوري المحلي.

يذكر ان نادي بيراميدز احتل المركز الثالث للدوري المحلي بعدد نقاط 63 نقطة وهو ما يجعله منافسا قويا على الوصافة للدوري المحلي.