بيراميدز يشن هجوما ضاريا على التحكيم بعد الخسارة من الأهلي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – هاجمت إدارة نادي بيراميدز على التحكيم في مباراة الأهلي، بالجولة 16 من الدوري المصري الممتاز، التي فاز بها الأخير 2-1.

الأهلي سجل الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من اللقاء بعد لعبة من ركلة ركنية، ليخطف فوزا صعبا أنهى به عقدة بيراميدز بعد 4 هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 39 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.

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وقال محمود فتح الله، المدرب العام لبيراميدز، إن الحكم إبراهيم نور الدين احتسب ضربة مرمى، ثم غير قراره في لحظة وأشار إلى ضربة ركنية للأهلي، مشيرا إلى تدخل الحكم لمساعدة المارد الأحمر على تحقيق الفوز.

وأضاف فتح الله في تصريحاته لقناة أون سبورت المصرية أن بيراميدز سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، احتجاجا على أداء التحكيم في اللقاء.

ومن جانبه قال هاني السعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن الحكم إبراهيم نور الدين جامل الأهلي بشكل فج، مشيرا إلى أن تطبيق تقنية حكم الفيديو لن ينجح في مصر، لضعف مستوى الحكام.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.