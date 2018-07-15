بيت المسرح يشارك ب 11 عرض في المهرجان القومي للمسرح

المستقلةً- القاهرة – وليد الرمالي

8 عروض بالمسابقة الرسمية…و عروض للأطفال بملتقى الطفل و مستشفى “أبو الريش”

قال الفنان “إسماعيل مختار” رئيس البيت الفنى للمسرح أن البيت الفنى للمسرح يشارك بـ 11 عرض مسرحي ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دروته الـ11، حيث يشارك البيت الفني للمسرح بـ8 عروض مسرحية داخل المسابقة الرسمية، و هم من إنتاج فرق الكوميدي و الغد و الطليعة و الشباب و القومي للأطفال، يعرض كل عرض منهم يومين بالمجان و ذلك طبقا للائحة المهرجان، هذا بالإضافة إلى مشاركة مسرح القاهرة للعرائس ضمن ملتقي عروض الطفل، و على هامش المهرجان للعرض بمستشفى أبو الريش الجامعي للأطفال.

جدير بالذكر أن العروض المشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان هم “الساعة الأخيرة” من إخراج ناصر عبد المنعم ، إنتاج فرقة مسرح الغد، “الثامنة مساء” من إخراج هشام على، من إنتاج فرقة مسرح الغد، “كوميديا البؤساء” من إخراج مروة رضوان، من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، ” السيرة الهلامية” إخراج محمد الصغير، إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ” أنا كارمن” إخراج سما إبراهيم، إنتاج فرقة مسرح الطليعة،” يوتيرن” إخراج السعيد منسى، إنتاج فرقة مسرح الطليعة، ” يوم معتدل جدا” إخراج سامح بسيوني، إنتاج فرقة مسرح الشباب، ” سنووايت” إخراج محسن رزق، من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال.

كما يشارك البيت الفني للمسرح بعرض ” رحلة الزمن الجميل” من تأليف و أشعار يحيى زكريا، و إخراج محمد نور، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ضمن ملتقي عروض الطفل، بالاضافة إلى مشاركة عرضي” اللعبة الشقية” من إخراج هاني عز الدين و ” الليلة الكبيرة” إخراج الراحل صلاح السقا، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس على هامش المهرجان للعرض بمستشفي أبو الريش الجامعي للأطفال، و هو تقليد سنوي للبيت الفني للمسرح بالتعاون مع إدارة المهرجان.