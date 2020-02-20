بيت المدى يستذكر رائد السينما والمسرح في العراق

(المستقلة).. ضمن منهاجه الثقافي الاسبوعي يقيم بيت المدى للثقافة والفنون، صباح غد الجمعة، حفل استذكار لرائد السينما والمسرح يحيى فائق.

ويقام الحفل الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الجمعة 21/2/2020 على قاعة بيت المدى في شارع المتنبي

و يحيى فائق مخرج سينمائي ومسرحي عراقي، وممثل، ولد عام 1913، وعمل كمساعد مخرج في فلم عليا و عصام، ومن أفلامه أول فلم روائي عراقي ملون (العتبات المقدسة )، (وردة، المقتبس عن رواية يوميات نائب في الارياف).

و عرف يحيى فائق بريادته بأخراج الأفلام الوثائقية في الخمسينيات و ستينيات القرن الماضي.