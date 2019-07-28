بيا علوش : أنا مش مغنية و جديدي باللهجة المصرية

(المستقلة)..في رد لها عبر حسابها الرسمي في تويتر لمتابعيها قالت الفنانة اللبنانية بيا علوش أنها ليست مغنية و أنها تفضل الثناء على أعمالها لأنها تكتب و تلحن و توزع بنفسها و هي تؤدي الأغاني الخاصة بها.

وعن جديد أعمالها أاشارت الى ان: ” الجديد باللهجة المصرية، مؤجلة لإني بعدي تعبانة بالإضافة إنو بعد فيه ناس كتار مش سامعة بالقديم و لازم ياخد حقو، لأن تعبت بالشغل عليه كلام و لحن و توزيع و أداء و إنتاج”.

و كانت الفنانة اللبنانية الشاملة بيـا قد تأخرت عن إصدار أغاني جديدة بسبب استمرار حالة الحزن جراء وفاة والدتها في شهر آذار العام الماضي 2018.

يذكر أن بيا علوش هي إبنة الفنان اللبناني و ضابط الإيقاع الشهير الراحل مصطفى علوش.