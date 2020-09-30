بيان : 25 سفير يؤكدون للكاظمي دعمهم للعراق واحترام سيادته

المستقلة /- اصدر مجموعة من السفراء والقائمين بالأعمال ، بيان عقب لقائهم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مؤكدين على دعمهم للعراق وشعبه واحتراما للسيادة العراقية .

وذكر السفراء في بيانهم المشترك، انه “التقى السفراء والقائمون بالأعمال لدول استراليا، كندا، کرواتيا، مصر، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، المانيا، اليونان إيطاليا، اليابان، الأردن، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، هولندا، النرويج، بولندا، جمهورية كوريا، صربيا، اسبانيا، السويد، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية واليمن، ظهر هذا اليوم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .

واضاف البيان “أكدنا من خلال اللقاء عن دعمنا للعراق وشعبه واحترامنا للسيادة العراقية ورغبتنا برؤية عراق مستقر وآمن”.

واعرب السفراء بحسب البيان “عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع اعداد وتطور الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة”.

واشار البيان الى انه “تبين ان هذه الحوادث لا تعرض فقط السفارات الأجنبية الى المخاطر، بل العراقيين ايضا والدليل على ذلك الحادث المأساوي الذي ذهبت ضحيته عائلة بالقرب من مطار بغداد”.