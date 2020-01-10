بيان “وزارة العمل” حول ردود المواطنين المشمولين باعانة “الحماية الاجتماعية”

المستقلة / تابعـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ردود فعل المواطنين المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية الذين يطالبون بزيادة مبلغ الاعانة وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ معتقدين – وبحسب متابعة الوزارة منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي – ان رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي هو من يحول دون تطبيق سلم الاعانة الجديد وان الوزارة مكتفية بنشر الموضوع فقط.

ان الوزارة تؤكد ان المعلومات التي يتم تداولها بهذا الخصوص غير صحيحة تماما والاخبار التي تتحدث عن عدم موافقة رئيس مجلس النواب على تطبيق الزيادة كاذبة وانها سبق وان خاطبت الجهات المختصة لتطبيق سلم الاعانة الجديد المتضمن زيادة مبلغ الشمول بواقع ١٠٥ الاف دينار للفرد الواحد ولغاية ٤٢٠ الف دينار للاسر المتكونة من اربعة افراد فما فوق ومناقشة الموضوع مستمرة وسيحسم امر الزيادة عند وصول الموازنة الى مجلس النواب لذا فان الوزارة تدعو المواطنين الى عدم الانجرار خلف الاخبار الوهمية والانتظار لحين اكمال الاجراءات الاصولية المعنية بتلبية طلباتهم.