بيان مهرجان موازين بشأن واقعة الفنانة أصالة نصري

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أصدر مهرجان موازين الدولى “إيقاعات العالم” عن طريق مستشاره الفني محمود لمسفر المكلف بالبرمجة العربية للمهرجان، بيانا حول واقعة الفنانة أصالة التى أوضحت فيها عبر حسابها “إنستجرام” أنها تعرضت لعملية إبتزاز للمشاركة في دورة المهرجان ال١٧، جاء فيها التالى..

“تابعت ما أثارته الفنانة أصالة نصري على حسابها الخاص “انستغرام” حول أنها تعرضت لعملية ابتزاز حول مشاركتها هذه السنة في الدورة 17 لعام 2018. وهنا أودّ أن أوضح:

1. لم تتم برمجة الفنانة أصالة في مهرجان موازين إيقاعات العالم منذ سنة 2015 بما في ذلك دورة2018، ولم يكن هناك أي اتصال على الإطلاق معها بشأن مشاركتها خلال دورة هذه السنة.

2. سبق أن شاركت الفنانة أصالة 3 مرات في المهرجان، وقد تم التعاون بيننا بكل الاحترافية المعهودة.

3. أن الواقعة التي أشارت إليها الفنانة أصالة، لا علم لي بها على الإطلاق إلا من خلال التدوينة التي نشرتها.