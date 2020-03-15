بيان من ميسي إلى جمهوره بشأن كورونا

المستقلة /أرسل لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، السبت، بيانا إلى جمهوره، بشأن فيروس “كورونا” المستجد، المجتاح العالم حاليا.

وقال عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي: “هذه أوقات صعبة للجميع، نحن جميعا قلقون بشأن ما يحدث، ونرغب في المساعدة عن طريق وضع أنفسنا في موقف أولئك الذين يمرون بأسوأ الأوقات، وذلك إما لأنهم يتأثرون بشكل مباشر بالفيروس، أو بسبب إصابة أسرهم وأصدقائهم، أو لأنهم يعملون بشكل مباشر في المستشفيات والمراكز الصحية لمحاربته، أريد أن أرسل لهم الكثير من القوة والدعم”.

وتابع: “يجب أن تأتي صحتنا أولا، هذا وقت استثنائي، ويجب أن نتبع تعليمات كل من المنظمات الصحية والسلطات العامة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنتمكن من محاربة هذا بشكل فعّال”.

وأردف ميسي ناصحا: “حان الوقت لتحمل المسؤولية وأن نبقى في المنزل، وعلاوة على ذلك، هذه هي الفرصة المثالية للاستمتاع بالوقت مع أحبائك، وهو أمر لا نقوم به دائما، نرسل لكم عناقا ونأمل أن نتمكن من التغلب على هذا الموقف في أقرب وقت ممكن”.

وأرفق ليونيل ميسي في رسالته، صورة له مع طفليه.

وأوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم السبت، بعدم لعب مباريات دولية خلال التوقف الدولي الذي كان مقررا له شهري مارس/أذار الجاري وأبريل/نيسان المقبل.

وقرر الفيفا إلغاء قواعد استدعاء اللاعبين من الأندية للشهرين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا.

وقال بيان صادر عن فيفا: “الموقف يتطور سريعا حول العالم، والقيود حول السفر تم وضعها للوقاية من الفيروس”.

وتابع “فيفا يتفهم أن إقامة المباريات تحت الظروف الجارية لا يشكل فقط مخاطرة صحية، بل أيضا يضر بمبدأ تكافؤ الفرص حيث لن تتمكن الفرق بالدفع بأفضل

وأوصى فيفا في بيانه بتأجيل كل المباريات الدولية في هذين الشهرين، بعد أن أجل بدوره تصفيات كأس العالم في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه يدرس طرق للعب تلك المباريات في مواعيد لاحقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “جائحة” (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.