بيان من النيابة العامة بشأن قتيلة “شهر العسل”

(المستقلة)… أصدرت النيابة العامة في مصر بيانا بشأن مصرع عروس خلال “شهر العسل” في حادثة أثارت اهتماما واسعا.

وقالت الشرطة المصرية إنها تلقت قبل ساعات إخطاراً بوصول الشابة رضا محمود (19 عامًا)، إلى مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية في (دلتا النيل) جثة هامدة.

ووفق “صحيفة الشروق” المصرية، فقد أمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وبيان ما إذا كانت توجد شبهة جنائية، قبل التصريح بدفن الجثة.

وانتقلت مباحث الشرطة إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد المتوفاة اتهم كل من زوج القتيلة، شعبان م. ا، (28 عامًا)، ووالدته، بقتلها، لرفضها بيع أثاث بيتها ليسددوا ديونهم.

وبإلقاء القبض على كل من الزوج وأمه أنكرا اتهام والد العروس لهما، وادعوا أنها ألقت بنفسها من أعلى سطح المنزل لخلافات عائلية.

وأكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة العروس، حيث ناظرت جثمانها وانتدبت طبيبا شرعيا لإجراء الصفة التشريحية على جثمانها. (النهاية)