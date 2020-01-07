بيان متظاهرون “ساحة التحرير – الرسالة الأخيرة”

تابعت “المستقلة” بيان المتظاهرين في ساحة التحرير امس يوم الاثنين وجاء حرفيا كما يلي :

(الرسالة الأخيرة)

نحن المعتصمون في سوح الاحتجاج نكتب رسالتنا الأخيرة، بعد (98 يوماً) من بدء مظاهراتنا في (1 / 10 / 2019)، والتي كلفتنا أكثر من (600 شهيد) وأكثر من (21 الف جريح) منهم (5 آلاف معاق) واكثر من (60 مختطف ومفقود) ومئات المعتقلين، والتي كانت رايتنا فيها (العلم العراقي) فقط، ونشيدنا (موطني)، وسلاحنا (السلمية)، وشعارنا (نريد وطن).

رسالتنا الأخيرة التي ستكون آخر خطاب لنا معكم، نوجهها إلى رئيس جمهورية العراق، ونؤكد عليه الآتي:

١. أن تكون مخيرا بتكليف شخصية رئيس مجلس وزراء مؤقت خلال الأيام القليلة القادمة، وأن يتناسب مع مواصفاتنا.

٢. أن تقوم بتكليف أحد الاسماء التي لديها مقبولية في اغلب سوح الإعتصام، وتم اعلانها في الساحات ووسائل التواصل، على أن تبقى متوافقة مع مواصفاتنا المطروحة.

وحينها يتعهد أي شخصية فور تكليفه بإنجاز مهامنا العشر التي أعلناها سابقا، والعمل على احتواء الأزمة القائمة حاليا، وعدم السماح بالتعدي على سيادتنا، تلك السيادة التي لن نرضى نحن العراقيون أن ينال منها كائنا من كان، ولأي ذريعة كانت.

ونحن نعلم ايضا أن جميع ما يحصل الآن سببه حكومات أحزاب الفساد والمحاصصة والخراب، التي عملت على سلب هذا البلد العظيم كل ما يمتلك، وأدت بنا إلى ما نحن عليه الآن.

وفور تكليف رئيس الجمهورية لشخص رئيس مجلس الوزراء الجديد، سنعلن مبادراتنا الجديدة من سوح الاعتصام، لإعطاء الحكومة القادمة الفرصة الكاملة لإنجاز ما عليها من مهام، والتهيئة للانتخابات المبكرة، وسنبقى مراقبين لما تعمله، ومُشخصِين لكل الخطوات القادمة.

الرحمة لشهدائنا.. والشفاء لجرحانا.. والنصر للمعتصمين..

6 / 1 / 2020