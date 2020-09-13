بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة

بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة

المستقلة / اعلن يوم الاحد عن بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة عبر صفحة ” يلا ” ، وبين البيان مطالب المتظاهرون فيما يلي: