بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة

المستقلة / اعلن يوم الاحد عن بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة عبر صفحة ” يلا ” ، وبين البيان مطالب المتظاهرون فيما يلي:

  1. اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات.
  2. إقرار قانون انتخابات عادل يمنع وصول الفاسدين إلى السلطة.
  3.  تفعيل قانون الأحزاب.
  4.  إكمال فقرات تعديل قانون المحكمة الاتحادية.
  5.  إحالة أعضاء المفوضية السابقة إلى التحقيق وفتح ملف تزوير الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع وأجهزة التصويت الإلكتروني.
  6. اختيار أعضاء مفوضية مستقلين ليس لهم انتماء أو ميول لأي كتلة سياسية.

المتظاهرون أكدوا: “في حال عدم تلبية مطالب الشعب سوف يكون لنا موقف مقاطع للانتخابات ولن تتم اي انتخابات في حال مقاطعة الشعب”.

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