بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة
المستقلة / اعلن يوم الاحد عن بيان صادر من متظاهرين في ساحة التحرير بشأن الانتخابات القادمة عبر صفحة ” يلا ” ، وبين البيان مطالب المتظاهرون فيما يلي:
- اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات.
- إقرار قانون انتخابات عادل يمنع وصول الفاسدين إلى السلطة.
- تفعيل قانون الأحزاب.
- إكمال فقرات تعديل قانون المحكمة الاتحادية.
- إحالة أعضاء المفوضية السابقة إلى التحقيق وفتح ملف تزوير الانتخابات وحرق صناديق الاقتراع وأجهزة التصويت الإلكتروني.
- اختيار أعضاء مفوضية مستقلين ليس لهم انتماء أو ميول لأي كتلة سياسية.
المتظاهرون أكدوا: “في حال عدم تلبية مطالب الشعب سوف يكون لنا موقف مقاطع للانتخابات ولن تتم اي انتخابات في حال مقاطعة الشعب”.
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