بيان رسمي حول صحة ميشال عون

اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا الاثنين نفى فيه شائعات حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ودعا المكتب الرأي العام عدم الاخذ بتلك الشائعات ، لافتا الى ان بثها محظوّر بحسب القوانين والانظمة اللبنانية وان مروجي الشائعات يعرضون انفسهم لاجراءات قانونية بحقهم.

وقال البيان “دأب البعض على بث شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية احداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين.”