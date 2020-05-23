بيان : السعودية تبدي استعدادها لدعم العراق في المجالات الامنية والاقتصادية

المستقلة ..اكدت السفارة العراقية في الرياض الى ان الحكومة السعودية ابدت استعداد بلادها لدعم العراق في المجالات كافة بما فيها الامنية والاقتصادية ، مشددة على ان الجانبين اكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين .

وذكرت السفارة العراقية في الرياض في بيان اليوم السبت ان “علي عبد الامير علاوي وزير المالية العراقي ووزير النفط وكالة مبعوثا من دولة رئيس الوزراء العراقي وسالم الجلبي مستشار رئيس الوزراء العراقي التقيا بوزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ال سعود وعدد من مسؤولي الوزارة وقحطان طه خلف سفير جمهورية العراق لدى السعودية”.

واضاف البيان ان “الجانبين اكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، واستعداد الحكومة العراقية لتوثيق العلاقات مع السعودية وتنسيق المواقف في القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وتابع البيان ان “وزير الخارجية السعودية اعرب عن دعم بلاده لحكومة العراق وجهودها لتجاوز محنة الارهاب، مبديا استعداد المملكة في دعم العراق في المجالات كافة وبما يضمن عودة الامن والازدهار الاقتصادي الى ربوعه”.

وأكد الجانب العراقي على اهمية تطوير العلاقات في المجالات كافة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفتح افق جديدة من التعاون والتنمية، حسب البيان.

اعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس عن ارسال وفد برئاسة وزير المالية علي علاوي الى السعودية.