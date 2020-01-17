بيان اتحاد الكرة العراقي بشأن قرار الاستقالة الجماعية

(المستقلة)..اصدر اتحاد الكرة العراقي بيانا بشأن تقديم المكتب التنفيذي استقالته وفق ما تم الاتفاق عليه اليوم في اربيل.

(المستقلة) تنشر بيان الاتحاد كما وردها:

بسم الله الرحمن الرحيم

فاما الزبد فيذهب جفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) صدق الله العلي العظيم

الى الجماهير العراقية في كل مكان

انتم الاهم وانتم الاعلى وزنا وتأثيرا وانتم من يوجه لهم الخطاب بكل تفاصيله لتكونوا على بينة واطلاعا مما جرى ويجري حيث آل اتحادكم العراقي على نفسه بنكران ذات كبير وتفضيل المصلحة الوطنية العامة على اية مصالح شخصية لتجنيب كرتنا العراقية من اية مطبات او عراقيل قادمة تجعل هذه الكرة الجميلة التي طالما وحدت شعبنا خلف منتخباته الوطنية بمثابة كرة خلاف تكبر وتتفاقم الى كراهية بعيدة عن معاني الرياضة السامية واهدافها في الحب والمودة والسلام

جماهيرنا العراقية المحبة

بحضور نيابي يمثل سلطة الشعب التشريعية وبحضور حكومي يمثل السلطة التنفيذية قدم اتحادنا مايمكن ان يقدمه لحل جذري للخلاف الحاصل والمؤثر على كرتنا العراقية التي ينتظرها استحقاق كبير في تصفيات كأس العالم بالموافقة على تقديم استقالة جماعية لمكتبه التنفيذي مقابل ان يتم سحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية واغلاق هذا الملف نهائيا والسعي لاخراج الامين العام الدكتور صباح رضا والاستاذ ستار زوير من السجن بعفو رئاسي بعد التنازل عنهم وكذلك التنازل عن قضية وليد طبرة وتكون هذه الاستقالة بعهدة وضمان السيد رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابية والسيد وزير الشباب والرياضة وارسالها الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا واستحصال موافقته عليها ومن ثم غلق وسحب القضية المتعلقة برئيس الاتحاد ونائبه حتى تنتهي كل هذه الملفات بشكل نهائي وترك تحديد الامور القادمة بعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم وفق الالية التي يقررها الفيفا ويتم احترامها بشكل كامل من قبل جميع الاطراف

نتمنى مخلصين ان يتم احترام هذا الاتفاق بشكل كامل وعدم الاخلال به من الطرف الاخر حيث ان الكرة الان في ملعبه وهذا ماسعينا له بكل احترام للجماهير العراقية في المقام الاول ولتأكيد نكران ذاتنا باننا لسنا اصحاب مطامع او تمسك بالمناصب بل نحترم جماهيرنا ونحترم هيئتنا العامة ونعدها هي المرتكز والاساس لوصول اي شخص الى المكتب التنفيذي عبر الانتخابات الديمقراطية

وفق الله الجميع لما فيه خير ورفعة وسمو بلدنا العراق

المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم في 17/1/2020