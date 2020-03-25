بومبيو :يوجه “اتهاما خطيرا” إلى الصين بشأن فيروس “كورونا

( المستقلة)….وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، “اتهاما خطيرا” إلى الصين بشأن معلومات تتعلق بفيروس “كورونا.

وقال بومبيو، إن “الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها للحيلولة دونحدوث إصابات أخرى في فيروس “كورونا“.

وكرر بومبيو، في مقابلة مع برنامج واشنطن ووتش الإذاعي، اتهامات سابقة بأن “تأخر بكين في مشاركة المعلومات حولالفيروس سبب مخاطر للناس في أنحاء العالم، قائلا إن هذا “عرّض حقا حياة الآلاف للخطر“.

وتابع قائلا: “ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالممن المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى“.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنها “أزمة عالمية مستمرة تحتاج للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشاركالمعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعديةأن يبدؤوا معالجة هذا بشكل شامل“.( النهاية)