بومبيو يمنح العراق إعفاءً لمدة 30 يومًا للسماح له بتسديد

المستقلة ..كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايكل بومبيو منح العراق إعفاءً لمدة 30 يومًا للسماح له بتسديد واردته من الطاقة الكهربائية من إيران.

وقال المتحدث في تصريحات لوسائل اعلام أميركية محلية، أن “الإعفاء يؤكد أن العراق قادر على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير، بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية”.

وأشار المتحدث إلى أن الوزير مدد بشكل موجز هذا الإعفاء، لإتاحة الوقت “أمام تشكيل حكومة عراقية ذات مصداقية”.

واضاف إنه “بمجرد تشكيل تلك الحكومة، فإن وزير الخارجية سيعيد تقييم ما إذا كان سيجدد الإعفاء ومدته، ويتطلع إلى استئناف تعاوننا مع حكومة العراق لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية غير الجديرة بالثقة”.

وشدد المتحدث على أن “الإعفاء الممنوح من الوزير ينطبق على الكهرباء، أما في ما يتعلق بمدفوعات واردات الغاز الطبيعي من إيران فالأمر يعود لوزارة الخزانة”.

واكمل المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن “الوزير بومبيو حدد أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي تجديد الإعفاء، وأن أي قرار بإلغائه أو تجديده في المستقبل سيكون بناء على تقدير وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة”.