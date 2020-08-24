(المستقلة)..قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستضمن احتفاظ إسرائيل بالتفوق العسكري في منطقة الشرق الأوسط بموجب أي صفقات سلاح أمريكية مع الإمارات في المستقبل.

وقال بومبيو بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: “الولايات المتحدة ملتزمة قانونًا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك”.

ةرغن تطبيع العلاقات بينهما الا ان إسرائيل اعترضت على حصول الامارات على أسلحة أمريكية متطورة مثل الطائرة الحربية إف-35.

بدوره قال نتنياهو إن بومبيو طمأنه بهذا الصدد. وبدأ الوزير الأمريكي جولة في الشرق الأوسط بزيارة للقدس بهدف إظهار الدعم الأمريكي لما يسمى جهود السلام ، تشمل الجولة السودان والإمارات والبحرين.