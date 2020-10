بومبيو يرد على خامنئي عبر مشاركة صورة لتغريدة سابقة له

ومشاركا صورة لتغريدة نشرها المرشد الإيراني علي خامنئي قبل يومين حول السلاح النووي، كتب بومبيو على حسابه على تويتر معلقا: “الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لأكبر راع في العالم للإرهاب بالوصول إلى أخطر سلاح في العالم”. وتابع: “نعم نستطيع ردعكم وسنفعل”.

Iran claims it doesn't want a nuclear weapon, then threatens the world with its nuclear program. All nations must reject the regime's extortion.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 14, 2020