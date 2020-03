بومبيو يرد على خامنئي: أخبروا الإيرانيين الحقيقة بشأن كورونا

المستقلة /رد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على حديث المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن احتمال أن يكون انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد “هجوما بيولوجيا”، مطالبا بإخبار الشعب الإيراني بـ”الحقيقة”.

وكان خامنئي قد قال عبر تويتر إن هنالك “قرائن” تشير إلى احتمال أن يكون انتشار كورونا “هجوما بيولوجيا”.

ورد بومبيو بالقول: “كما يعلم خامنئي، أفضل دفاع بيولوجي هو إخبار الشعب الإيراني الحقيقة عن فيروس ووهان عندما انتشر بإيران من الصين، عوضا عن ذلك، أبقى رحلات طيران ماهان تأتي وتغادر مركز الوباء في الصين، وسجن هؤلاء الذين أفصحوا”.

As @khamenei_ir knows, the best biological defense would’ve been to tell the Iranian people the truth about the Wuhan virus when it spread to #Iran from China. Instead, he kept Mahan Air flights coming and going to the epicenter in China, and jailed those who spoke out. pic.twitter.com/nL1FUY4T4b

