بومبيو يدعو العالم لتصنيف حزب الله إرهابيا

المستقلة / دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دول العالم إلى تصنيف حزب الله اللبناني مجموعة إرهابية، وذلك بعد أن عمدت بريطانيا إلى إدراج الحزب بشقيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب.

جاءت دعوة بومبيو خلال كلمة ألقاها، مساء السبت، في الذكرى الخامسة للوفاة الغامضة للمدعي العام الأرجنتيني في الهجوم الذي استهدف المركز اليهودي في بوينس أيرس عام 1994، والذي اتهم حزب الله بالضلوع فيه.

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