بومبيو يدعو العالم لتصنيف حزب الله إرهابيا

المستقلة / دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، دول العالم إلى تصنيف حزب الله اللبناني مجموعة إرهابية، وذلك بعد أن عمدت بريطانيا إلى إدراج الحزب بشقيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب.

On this 5 year anniversary of prosecutor Alberto Nisman’s death, we remember the 1994 AMIA Jewish center attack in Buenos Aires and his tireless efforts to bring the perpetrators to justice. We call on all nations to designate #Hizballah as the terrorist organization it is.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2020