بومبيو يحذر من “اضطراب جديد” بعد انتهاء حظر الأسلحة على إيران في 2020

(المستقلة)..دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى العمل على منع إيران من “خلق اضطراب جديد”، بعد انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران والذي ينتهي بحلول 2020.

وحث بومبيو، خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى “فكر جديد لحل المشكلات القديمة”، مشيراً إلى مشكلات منها الصراعان في ليبيا وسوريا، والشقاق بين عدد من دول الخليج وقطر.

وقال بومبيو: “تستمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووكلائها في إثارة الأعمال الارهابية والاضطرابات في العراق ولبنان وسوريا واليمن، في ظل نتائج إنسانية مدمرة. ومنذ أعلنت الولايات المتحدة عزمها تخفيض مستوى مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر بحلول نيسان/إبريل المقبل، يمضي رجال الدين الإيرانيون في شن حملة دبلوماسية سمتها الابتزاز”.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض عقوبات عليها. وأضاف بومبيو القول إنه”سيكون أمام المجتمع الدولي كثير من الوقت، قبل أن تتحرر إيران من القيود لخلق اضطراب جديد، ويقرر ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك”.

المصدر: يورونيوز